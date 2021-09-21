2021/09/21 | 01:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e1I3HlLrYFA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف استطاع المواطن العراقي فرض رؤية جديدة في المشهد الانتخابي ..عبد الوهاب البيلاوي يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف استطاع المواطن العراقي فرض رؤية جديدة في المشهد الانتخابي ..عبد الوهاب البيلاوي يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).