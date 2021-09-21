زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من جزر الكوريل الروسية

2021/09/21 | 01:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وتم تسجيل الزلزال على الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، وكان مركزه على عمق 25 كيلومترا.المصدر: RT

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