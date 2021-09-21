واشنطن تدعو قادة الصومال إلى حل خلافاتهم

2021/09/21 | 02:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الإثنين، ضرورة التعاون بين صانعي القرار في الصومال من أجل المضي في استكمال العملية الانتخابية المقبلة.

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