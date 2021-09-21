2021/09/21 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتار البعض عما إذا كان كافيا إجراء اختبار فحص فيروس كورونا المستجد السريع الذي لا يحتاج أكثر من 15 أو 20 دقيقة أم أنه يجب عليه إجراء احتبار بي سي أر والذي ياخذ وقتا أطول قد يمتد مع البعض إلى يومين أو ثلاثة في بعض المعامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختبارات كورونا والفرق بينها.. خبراء يوضحون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختبارات كورونا والفرق بينها.. خبراء يوضحون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).