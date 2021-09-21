خلال العام الجاري.. أمازون تخلق 1500 وظيفة في الإمارات

2021/09/21 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أمازون، الاثنين، إنها تخطط لخلق 1500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الإمارات العربية المتحدة هذا العام مع توسيع وجودها في البلاد.

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