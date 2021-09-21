2021/09/21 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة فرانس برس، أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إمساك رجال أمن سعوديين بشخص ملثم في أحد المستشفيات والادعاء بأنه حاول قتل طبيب قام بتوليد زوجته دون حضور طبيبة، قديمة وأن "ما جاء في هذه المنشورات غير صحيح".

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