المفوضية ترصد ١٠٠ مخالفة والقبض على متهمين بتمزيق الدعايات

2021/09/21 | 04:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف وشيماء رشيد وإسراء السامرائي

المحافظات: عذراء جمعة وسعد حسن

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن وجود نحو 100 مخالفة انتخابية منذ بدء الحملة الاعلامية للمرشحين ولغاية الآن، بينما أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على متهمين بتمزيق وتخريب الدعايات الانتخابية في العاصمة بغداد.

وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بالمفوضية حسن سلمان لـ"الصباح": إن "معظم المخالفات التي ارتكبها المرشحون بسيطة ولا تصل الى مستوى العقوبات القاطعة"، مشيراً الى أن "أغلبها يتمثل بوضع الدعايات الانتخابية في غير أماكنها".

وتابع سلمان أن "هناك تطوراً لمسته المفوضية باحترام النظام أو ربما بسبب تعدد الدوائر الانتخابية وقلة التقاطعات والتنافس بين المرشحين".

من جانب آخر، ذكرت خلية الإعلام الأمني أن "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين أثناء تمزيقهما لعدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين، في جانب الكرخ"، مشيرة الى "إحالتهما على الجهات المختصة لينالا جزاءهما وفق القانون".

إلى ذلك، وقع ممثلو الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في انتخابات تشرين الأول المقبل مدونة لـ"السلوك الانتخابي"، لضمان نزاهة الاقتراع وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

وعقدت الاجتماعات بشكل متوازٍ خلال اليومين الماضيين في المحافظات العراقية، حيث وقع المجتمعون على "المدونة" بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية، للحفاظ على سلامتها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم.

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