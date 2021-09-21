رئيس الجمهورية يصل إلى نيويورك

2021/09/21 | 04:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أمس الاثنين، إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين.

وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن صالح سيلقي خلال هذه المشاركة كلمة العراق في اجتماع الجمعية العمومية، ويرتقب أن يلتقي رئيس الجمهورية خلال مشاركته في نيويورك عدداً من قادة وزعماء الدول الحاضرين في هذه الدورة.

وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ألقى في 23 أيلول من العام الماضي، كلمة العراق من بغداد عبر "الفيديو كونفرانس" في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، التي جرت عبر الأقمار الصناعية بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأكد صالح في كلمته، أن المشروع الوطني في العراق يقوم على ترسيخ الدولة المقتدرة والقادرة على فرض القانون، رافضاً أن يكون البلد ساحة للصراعات وتصفية حسابات الآخرين، لافتاً الى أن العراق المستقل ذا السيادة، سيكون نقطة التقاء المصالح المشتركة لشعوب وبلدان المنطقة، ومنطلقاً لمنظومة إقليمية قائمة على أساس التعاون الاقتصادي والأمن المشترك في مواجهة الإرهاب، مجدداً دعوته التي أطلقها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية، الى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب، ومساعدة العراق في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.



ويلقي زعماء العالم المشاركون في الاجتماع كلماتهم الرئيسية في نيويورك لمدة 4 أيام، بدءًا من اليوم الثلاثاء 21 أيلول، ومن بين أبرز الزعماء المشاركين: الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزعماء الصين وألمانيا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وآخرون.

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