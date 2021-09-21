اجتماع وزاري محتمل في الأمم المتحدة حول النووي الإيراني

2021/09/21 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، الإثنين، أنّ وزراء خارجية الدول التي لا تزال أعضاء في الاتفاق النووي الإيراني سيعقدون على الأرجح اجتماعاً في الأمم المتّحدة هذا الأسبوع لمحاولة استئناف المفاوضات الرامية لإعادة الولايات المتّحدة إلى هذا الاتفاق.

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