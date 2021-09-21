تأكيد على عمق العلاقات.. بلينكن يلتقي نظيرته البريطانية

2021/09/21 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، الاثنين، على عمق العلاقات الاقتصادية، خلال لقاء جمع وزيرا خارجية البلدين في نيويورك، على هامش أكبر تجمع سنوي دولي في الأمم المتحدة.

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