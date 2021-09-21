مؤشرات أولية ترجح فوز ترودو بولاية ثالثة

2021/09/21 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الليبراليون بزعامة جاستن ترودو في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في كندا، الإثنين، بحسب تقديرات بثّتها وسائل إعلام، في نتيجة ستضمن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته العودة إلى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على التوالي.

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