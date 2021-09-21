الأولوية لأفريقيا وأميركا اللاتينية.. الهند تستأنف تصدير لقاحات كورونا

2021/09/21 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت الهند تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بعد توقفها من أزمة الربيع الماضي، في خطوة من المرجح أن ترفع معدلات التطعيم بالدول النامية.

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