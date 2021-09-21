ردود فعل غاضبة بعد إدانة البطل الحقيقي لفيلم

2021/09/21 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الحكم على البطل الحقيقي لقصة فيلم "فندق روندا" الكثير من ردود الفعل الغاضبة، والتي أشارت إلى أن تلك المحاكمة قد افتقدت الكثير من معايير العدالة والنزاهة.

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