ترجمة رؤية المتنور العربي على أرض الواقع. - اسكندر أمبروز

2021/09/21 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسكندر_أمبروز بعد فتح باب نقد الأديان وسحق الخرافة والدجل المرتبط بها على مصراعيه بفضل الإنترنت , صار منظور الفكر التنويري ورؤيته من الأمور المعروفة لدى غالبية من يستعمل هذا الوسط الرقمي المبارك , وانتشار هذه الأفكار أحدث نقلة نوعية بالوعي العربي كانت تفتقر اليها شعوبنا بشكل حسّاس وخطير , وخروج الناس من دين الله أفواجا هو أفضل ما قدّمه المثقف المتنور العربي , فتحرير ملايين الناس من أكبال وسلاسل الخرافة الدينية ......





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