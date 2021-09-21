2021/09/21 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الرحمن_يونس التَّبَايُنُ في الشعر النسوي العربي المعاصربين التّصْريْف، وجاذبية الصوتكتاب نقدي جديد للقاص و الشاعر و الناقد العراقي جعفر كمال، الذي أثرى الحركة النقدية العربية المعاصرة بمزيد من الأبحاث النقدية الجادة في القصة و الرواية و الشعر القديم و الحديث، إضافة إلى إبداعه الشعري و القصصي.



لقد كانت الفرصة طيبة لأن أتعرف بهذا الأديب النشيط في التأليف و النشر، و لأن أشركه في المشاريع النقدية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التَّبَايُنُ في الشعر النسوي العربي المعاصر بين التّصْريْف، وجاذبية الصوت قراءة :محمد عبد الرحمن يونس - محمد عبد الرحمن يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التَّبَايُنُ في الشعر النسوي العربي المعاصر بين التّصْريْف، وجاذبية الصوت قراءة :محمد عبد الرحمن يونس - محمد عبد الرحمن يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).