من الحيتان الحدباء إلى أسود البحر.. خذ جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا

2021/09/21 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضم ألاسكا أعلى 13 قمة في الولايات المتحدة، وأكثر من 45 ألف ميل من الخط الساحلي والحياة البرية الوفيرة.الولاية مليئة بالحيوانات النادرة التي يصعب العثور عليها في أي مكان آخر في العالم، من الحوت الأحدب إلى أسد البحر ستيلر.

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