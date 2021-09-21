2021/09/21 | 08:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت اليونيسكو أمس الاثنين أنّ العراق سيستعيد الخميس لوحاً مسمارياً أثرياً عمره 3500 عام يحتوي على جزء من “ملحمة كلكامش” بعدما تبيّن للسلطات الأمريكية أنّه سرق من متحف عراقي في 1991 ثمّ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يستعيد جزء من “ملحمة كلكامش” المركز الخبري الوطني.

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