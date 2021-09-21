السعودية.. تحذير من

2021/09/21 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن العمال الأجانب الذين يسافرون إلى خارج البلاد ولا يعودون سوف يحرمون من دخول المملكة لمدة ثلاثة أعوام، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

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