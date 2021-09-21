2021/09/21 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الإثنين أنّ وزراء خارجية الدول التي ما تزال أعضاء في الاتفاق النووي الإيراني سيعقدون على الأرجح اجتماعاً في الأمم المتّحدة هذا الأسبوع لمحاولة استئناف المفاوضات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النووي الإيراني على طاولة الأمم المتحدة المركز الخبري الوطني.

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