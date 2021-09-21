تطمينات بشأن تباطؤ حمم بركانية في الوصول إلى المحيط الأطلسي

2021/09/21 | 08:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال مسؤولو طوارئ محليون إن حمم البركان الذي ثار في جزيرة لا بالما الإسبانية تتقدم بشكل أبطأ مما كان متوقعا، ولن تصل إلى مياه المحيط الأطلسي الليلة على عكس تقديرات سابقة.

وقال المسؤولون إن "نهر الحمم بلغ منتصف الطريق بين البركان والساحل".

وفي وقت سابق، حذر المسؤولون من احتمال وقوع انفجارات وتكوين سحب من الغازات السامة عندما تصل الحمم إلى مياه المحيط.

وكان رئيس إقليم جزر الكناري أنخيل بيكتور توريس قد صرح في وقت سابق، بأن الحمم المتدفقة من بركان لا بالما ستصل إلى مياه المحيط حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال معهد جزر الكناري لعلم البراكين أمس الأحد إن من الممكن أن يتسبب وصول الحمم إلى المحيط في تكوين سحابة من الغازات السامة عندما يبرد الصخر المنصهر بسرعة، وفقا لرويترز.

وتحسبا لانخفاض في الرؤية، أوقفت السلطات البحرية اليوم الاثنين الملاحة في المنطقة الواقعة غربي الجزيرة حيث كانت تتوقع وصول الحمم إلى المياه.

المصدر: سبوتينك

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