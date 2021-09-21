علاقة الشعب الكويتي بأسرة الحكم: الشيوخ أبخص أم حان وقت المسائلة؟ - عبدالعزيز عبدالله القناعي

2021/09/21 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالعزيز_عبدالله_القناعي علاقة الشعب الكويتي بأسرة الحكم ..



الشيوخ أبخص أم حان وقت المسائلة؟!يعود الوجود الحضري في منطقة الكويت، بحسب مركز البحوث والدراسات الكويتية، الي أكثر من أربعة آلاف سنة، كما تشير بقايا بعض الأثار التاريخية التي عثر عليها في كاظمة وغيرها من مناطق وجزر الكويت.



وقد استوطن آل الصباح (فرع من قبيلة عنزة) مدينة الكويت في عام 1613 بعد أن خرجوا من نجد.



ويقول الدكتور أحمد البسام، في لقاء أجرته معه روتانا ......





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