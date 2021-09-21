قيلولة نضالية - محمد علي مقلد

2021/09/21 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد أحد عشر عاماً من القيلولة تقطعت باجتماعات تحضيرية للمؤتمر السادس شاركت فيها بصفتي عضواً في اللجنة المركزية للحزب، استغرقت مئات الساعات من النقاش خلال عامين تقريباً، بحسب تقرير اللجنة التحضيرية، وكانت تعقد بسرية تامة، إذ تنتقل كل مجموعة بسيارة إلى المكان المحدد، مرة في الشوف وأخرى في عاليه ومرة في المتن الأعلى ومرات في البقاع.



في المؤتمر الذي انعقد عام 1992 كنت أميل إلى عدم الترشح لعضوية اللج ......





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