2021/09/21 | 08:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضُبط حوالى ثلاثة أطنان من الهيرويين المهرّبة من أفغانستان بقيمة 2.7 مليار دولار في مرفأ في غرب الهند، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقيمة 2.7 مليار دولار.. الهند تضبط 3 أطنان هيروين مهربة من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقيمة 2.7 مليار دولار.. الهند تضبط 3 أطنان هيروين مهربة من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).