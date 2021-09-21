أسعار النفط تسجل ارتفاعا ملحوضا

2021/09/21 | 08:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادسجلت أسعار النفط، الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا إثر مؤشرات على شح المعروض في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني.وارتفع خام برنت 74 سنتًا أو 1٪، ليصل إلى 74.66 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 2٪ تقريبًا أمس الاثنين.وارتفع عقد غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الذي ينتهي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، 80 سنتًا أو …

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