2021/09/21 | 09:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، انتخاب العراق نائباً لرئيس المُؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية بدورته الـ(65).وقال الصحاف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “إنتُخِبَ العراق نائباً لرئيس المُؤتمر العام للوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية بدورته الـ(65)، والتي أنطلقت أعمالها في مركز فيينا الدوليّ بالحضور الفعلي والافتراضي، وبمُشاركة دوليَّة رفيعة المستوى”.وأضاف، أن …

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