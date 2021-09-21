أمير قطر يستقبل بوريس جونسون على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العمومية

2021/09/21 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على هامش انعقاد الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية الثلاثاء

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