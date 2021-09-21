مجلس النواب يفشل في عقد جلسته قبيل 20 يوماً من الانتخابات النيابية

2021/09/21 | 09:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته قبيل عشرين يوما من اجراء الانتخابات النيابية.وأكدت مصادر نيابية صعوبة عقد الجلسة بسبب انشغال غالبية النواب في الدعاية الانتخابية الخاصة بهم مشيرة الى ان ذلك يحول دون تحقيق النصاب القانوني لتمرير القوانين المهمة المدرجة … Readmore

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