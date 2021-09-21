هجوم على “فيسبوك” بسبب القواعد الأخلاقية للمنشورات

2021/09/21 | 09:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على التسريبات الأخيرة من داخل فيسبوك، ومدى “النفاق المؤسسي” في الشركة مع إدراكها التام بأنها تفعل عكس ما يجب عليها.أما صحيفة “وول ستريت جورنال” فنشرت تحت عنوان “ملفات فيسبوك” قائلة إن “المنصة سمحت لملايين المشاهير بنشر محتوى كان من الممكن منع المستخدمين الآخرين من مشاركته.وأثار المسؤولون التنفيذيون …

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