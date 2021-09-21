2021/09/21 | 09:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، عن محاولة انقلابية فاشلة في البلاد، داعية الشعب للتصدي لها.

ظهرت المقالة عاجل… أنباء عن محاولة انقلابية “فاشلة” في السودان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل… أنباء عن محاولة انقلابية “فاشلة” في السودان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل… أنباء عن محاولة انقلابية “فاشلة” في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).