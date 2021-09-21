طبيبة تعلق على نتائج تجارب لقاح

2021/09/21 | 09:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحللة الطبية في CNN، الدكتورة لينا وين، تعلق على إعلان شركة "فايزر" عن انتهاء تجارب لقاح الأطفال ضد فيروس "كوفيد-19" وأن اللقاح آمن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

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