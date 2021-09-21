المالية تسلم نينوى 400 مليار دينار

2021/09/21 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، إطلاق ارصدتها المجمدة من قبل وزارة المالية البالغة 400 مليار دينار، فيما كشفت عن انها ستبدأ مشاريع كانت متوقفة عن العمل منذ اكثر من ثلاثة أعوام نتيجة […]

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