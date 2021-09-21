وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي عن 85 عاما

2021/09/21 | 09:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي صباح الثلاثاء وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي عن عمر 85 عاما، وفق ما أفادت صحيفة أخبار اليوم الحكومية ومسؤول عسكري.ونشر موقع الصحيفة “رحل عن عالمنا المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر … Readmore

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