2021/09/21 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت أمانة بغداد التزامها بتوجيهات رئيس الوزراء بعدم المساس بالباعة المتجولين (البسطيات) وعدم إزالة سقف عن العوائل الفقيرة والمضي بخطتها وفلسفتها الجديدة بإزالة التجاوزات.وذكر بيان للامانة تلقاه “المركز الخبري الوطني، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تطمئن الباعة المتجولين بشأن إزالة التجاوزات المركز الخبري الوطني.

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