تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يقود أسعار النفط الى الارتفاع

2021/09/21 | 09:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وعدم اليقين بشأن الجدول الزمني المتناقص لبنك الاحتياطي الأمريكي يلقي بثقله على معنويات السوق.

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