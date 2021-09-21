الاتحاد الأوروبي يحذّر مالي من الاستعانة بمجموعة فاغنر الروسية

2021/09/21 | 09:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر وزير خارجية الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين مالي من أنّها في حال استعانت بخدمات مجموعة الأمن الروسية الخاصة “فاغنر”، فإنّ هذا الأمر “سيؤثّر جدّياً” على العلاقات بين بروكسل وباماكو.وقال بوريل للصحافيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة … Readmore

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