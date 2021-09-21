2021/09/21 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي العلاقة التداخلية والمشتركة بين التأريخ والأنثروبولوجيا تبدا من نقطة مشتركة وهي دراسة الإنسان أحوالا وحياة أجتماعية وتركيباتها ودوره ودورها في الوجود، فالإنسان هذا الكائن الذي ما زال وعبر كل العلوم والمعارف يبحث بلا كلل ولا ملل عن نفسه بواسطة مجهر دقيق، فالعلمان ولدا من رحم واح مع علم الاجتماع وعلم النفس وجملة أخرى من العلوم الإنسانية والمعارف التي تخضع الإنسان لبحثها ودراساتها، لكن الأنثروبولوجيا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاقة التأريخ بالأنثروبولوجيا - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاقة التأريخ بالأنثروبولوجيا - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).