إنهم يسحقون الأجراء - حمدى عبد العزيز

2021/09/21 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز كنموذج لأزمات أجراء القطاع الخاص من عمال ومستخدمين وفنيين ..



تأتي أزمة عمال مصانع شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية ، والأزمات التي تلاحق مختلف أنواع العمالة في شركات الخاص ..



عمال مصانع يونيفرسال لم يحصلوا علي أجورهم منذ شهر يوليو الماضي في تكرار لسلسة من أزمات عمال هذه المصانع منذ 2019 والشركة خالفت علي اتفاقيتها المبرمة منذ عامين مع وزارة القوي العاملة وتمارس الفصل الإحتيالي علي العمال (عب ......





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