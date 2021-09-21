2021/09/21 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٨-;-٦-;- - دوستوييفسكي والعبثيحلل ألبير كامو في أسطورة سيزيف رواية " ألمأخوذون " لدوستوييفسكي، وهي الرواية التي يدين فيها الحركة الثورية الروسية وينعت ألمجموعة العدمية - الثورية التي تدور في فلك نيتشاييف وباكونين بالممسوسين.



وقد كان كامو معجبا بهذه الرواية ذات الطابع الرجعي وضد الثورة لدرجة أنه حولها إلى مسرحية.



ودرس شخصية كيريلوف المهندس الذي نظر لفكرة الإنتح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوستوييفسكي والعبث - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوستوييفسكي والعبث - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).