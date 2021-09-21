أمريكا تندد بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا

2021/09/21 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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نددت واشنطن، بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا، التي فاز فيها حزب الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الانتخابات التشريعية التي أُجريت في روسيا الاتحادية أُجريت في ظروف لم تتوفر فيها إجراءات حرة وعادلة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "الروس مُنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية".

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