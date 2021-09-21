130 مراقباً دولياً على الانتخابات العراقية

2021/09/21 | 09:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، تسلم العراق طلبات من دول راغبة في المشاركة بمراقبة الانتخابات، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة سترسل 130 مراقباً على الانتخابات.

وقال الهنداوي: “الأمم المتحدة سترسل أكثر من 130 مراقباً دولياً يضاف لهم مراقبون من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن مراقبين من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومن دول أخرى”.

وأضاف “العراق تسلم مجموعة طلبات من دول راغبة بالمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة بالشروط التي تطرحها المفوضية والقانون العراقي”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وتابع المسؤول العراقي أنه “لوحظ اهتمام واسع للمشاركين في الانتخابات لاسيما من الناخبين”، مرجحاً بأن “تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة جيدة”.

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