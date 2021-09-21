2021/09/21 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سـجـل قـسـم الـشـعـائـر والمــواكــب والـهـيـئـات الحسينية في الـعـراق والـعـالـم الإسـلامـي اكـثـر مـن 11 الـف مـوكـب محلي وعــربــي واجــنــبــي لـتـقـديـم الــخــدمــات الـــى مــلايــين الـــزوار المـشـاركـين بـاحـيـاء زيارة الأربعين.وقال مدير اعلام العتبة الحسينية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 11 ألف موكباً محلياً وأجنبياً يشاركون بتقديم الخدمات لزائري الأربعينية المركز الخبري الوطني.

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