بغداد.. القبض على متهم بـ'الارهاب' واخر اقدم على اطلاق العيارات النارية في الهواء

2021/09/21 | 09:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالارهاب واخر اقدم على اطلاق العيارات النارية في الهواء بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "اثناء التفتيش والتدقيق الامني والذي تجريه مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة بغداد واسط القت مفارز السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين".

وبحسب البيان، "القت مفارز فوج طوارىء بغداد السادس التابع للقيادة القبض على متهم اقدم على اطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء حيث تم اقتياده الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا وفق القانون".

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