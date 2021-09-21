2021/09/21 | 09:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار العربية

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 | 09:45 صباحاً

| عدد القراءات : 9

أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.

من جهتها قالت مصادر عسكرية سودانية لتلفزيون "الشرق" إنه تم اعتقال 40 ضابطا بالجيش السوداني من المتورطين في محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى إغلاق جسر النيل الأبيض في أم درمان وتأمين الإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة للقوات المسلحة.

من جانبها ذكر تلفزيون العربية نقلاً عن مصادر أن "المحاولة الانقلابية قامت بها مجموعة من النظام البائد استغلت الاضطراب الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاولة انقلاب في السودان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاولة انقلاب في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).