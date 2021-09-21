العراق ثالث اكبر مصدر نفط للصين في اب

2021/09/21 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت ادارة الجمارك الصينية، الثلاثاء، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال شهر آب 2021.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، ان "العراق جاء ثالثا كاكبر مصدر للنفط للصين خلال شهر اب الماضي وبواقع 5.837 مليون طن متري من النفط الخام بما يعادل 40.859 مليون برميل شهريا ويعادل 1.318 الف برميل يوميا مرتفعا بنسبة 26% عن شهر تموز الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 1.045 مليون برميل يوميا، وبارتفاع بلغ نسبته 27% عن شهر اب من العام الماضي".

وأضافت الجمارك الصينية، أن السعودية حافظت، على تصنيفها كأكبر مورد للخام للصين للشهر التاسع على التوالي في اب حيث ارتفعت واردات النفط السعودي بنسبة 53 بالمئة عن العام السابق إلى 8.06 مليون طن أو 1.96 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.58 مليون برميل يوميا في تموز الماضي".

واشارت الى ان "روسيا جاءت ثانيا بصادرات بلغت 6.53 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يوميا، وجاءت عمان رابعا بصادرات بلغت 742 الف برميل يوميا، فيما جاءت انغولا خامسا بصادرات بلغت 740 الف برميل يوميا".

ويصدر العراق معظم خاماته من النفط الى شرق اسيا خصوصا الصين والهند وبنسبة تصل الى 67 % فيما يصدر البقية الى اوربا وامريكا.

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