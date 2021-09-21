ارتفاع اسعار النفط العالمية لتلامس 74.66 دولاراً للبرميل مدعوماً بمؤشرات شح المعروض الامريكي

2021/09/21 | 10:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط، الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا إثر مؤشرات على شح المعروض في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني.وارتفع خام برنت 74 سنتًا أو 1٪، ليصل إلى 74.66 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 2٪ تقريبًا أمس الاثنين.وارتفع عقد … Readmore

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