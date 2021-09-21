المرور تخاطب مجلس الوزراء لتخفيض رسوم تسجيل التكتك

2021/09/21 | 10:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تسجيل الدراجات والتكتك، وفيما أشارت الى نصب أجهزة الرادارات في محافظتين، حددت غرامة عبور المشاة على الطرق السريعة.

وقال العميد محمد الزيدي من أعلام المديرية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بياناً صدر بشأن تسجيل التكتك والدراجات، حيث إن رسوم التكتك ذات الثلاث عجلات تبلغ 300 ألف دينار، أما رسوم الدراجات ذات العجلتين بسعة أكثر من 120 CC فتبلغ 100 ألف دينار"، داعياً "أصحاب التكتك والدراجات الى الاسراع في التسجيل لمنحهم اللوحات والسنويات".

وأضاف أن "المراجعات على التسجيل قليلة جداً"، مشيراً الى أن "أموال الرسوم هذه خصصت لصندوق شهداء الشرطة".

وتابع الزيدي أنه "لكثرة المناشدات التي وردت إلينا حول ارتفاع مبلغ رسوم تسجيل التكتك، وجهنا كتاباً الى مجلس الوزراء لتخفيض المبلغ وننتظر التوجيهات بشأن ذلك"، موضحاً أن "التسجيل مستمر والمحاسبة مستمرة أيضاً".

وأكد أن "حملاتنا مستمرة في حجز التكتك بدون سنوية، حيث تم حجز أكثر من 2100 دراجة وتكتك خلال الأسبوع الماضي في جانبي الكرخ والرصافة فقط"، لافتاً الى أن "حجز التكتك مستمر في ساحات الوثبة والخلاني ومدينة الصدر، حيث يحال صاحبها الى قاضي التحقيق".

وبشأن غرامة عبور المشاة على الطرق السريعة، أكد الزيدي أن "المديرية أصدرت البيان رقم 5 الذي يتضمن منع عبور المشاة على الطرق السريعة لكثرة حوادث الدهس"، موضحاً أن "غرامة العبور على الطرق السريعة تبلغ 25 ألف دينار".

وبشأن أجهزة الرادارات، ذكر أن "هناك تنسيقاً مع أمانة بغداد بشأن موضوع الرادارات"، موضحاً أنه "تم نصب أجهزة الرادارات على الطرق السريعة في محافظتي ذي قار وواسط لتحديد السرعة والحفاظ على أرواح المواطنين".

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