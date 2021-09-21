وفاة محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري السابق عن 85 عاما

2021/09/21 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة المصرية وفاة وزير الدفاع السابق، محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما، الثلاثاء، وأعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي عن تعازيه لأسرته ومواساته لها

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