الإعلام الرسمي السوداني يعلن عن محاولة انقلابية فاشلة

2021/09/21 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية عن “محاولة انقلابية فاشلة” شهدها السودان صباح الثلاثاء، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها.وأفاد الإعلام الرسمي “هنالك محاولة انقلابية فاشلة.على الجماهير التصدي لها”.وأكد مصدر حكومي رفيع لفرانس برس أن منفّذي العملية … Readmore

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