الاتحاد الأوروبي ينحاز لفرنسا ضد أمريكا في أزمة “الغواصات”

2021/09/21 | 10:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين، انحيازه إلى فرنسا، في أزمة الغواصات الأسترالية مع الولايات المتحدة.وقال وزير خارجية الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين إنّ دول الاتّحاد الـ27 أعربت عن “تضامنها” مع فرنسا في أزمة الغوّاصات الأسترالية الناشبة بينها وبين الولايات المتّحدة.وقال بوريل إنّ وزراء خارجية دول التكتّل الذين عقدوا اجتماعاً في نيويورك على هامش …

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