وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية

2021/09/21 | 10:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ بغدادشارك وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأخير شارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاري، المُنعقد في مقر بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المُتحدة في نيويورك، على هامش مُشاركته في …

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